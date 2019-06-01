ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) задолженность в размере $3,2 млн, тем самым выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

К концу мая ВФЛА выполнила все требования дорожной карты, за исключением выплаты долга международной федерации.

"31 мая ВФЛА в полном объеме выплатила IAAF задолженность в размере $3,2 млн. Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению ВФЛА, - сказал Шляхтин. - Ранее, как вы знаете, российской стороной было выполнено еще одно условие дорожной карты - передача Всемирному антидопинговому агентству (WADA) проб московской лаборатории".

Совет IAAF, на котором будет рассматриваться вопрос возможности восстановления ВФЛА, пройдет в Монако с 8 по 9 июня. Как сообщал ранее ТАСС, 6 июня состоится встреча Шляхтина с членами рабочей группы IAAF. В случае восстановления членства ВФЛА в IAAF российские легкоатлеты получат возможность выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).