Шунин готовится сыграть в основе сборной России в отборочных матчах ЧЕ-2020

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин готовится выступить в основном составе сборной России по футболу на отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение он высказал журналистам в субботу.

Встреча между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. 11 июня российские футболисты в Нижнем Новгороде сыграют с киприотами.

"В сборной отличное настроение, собран хороший коллектив, все очень хорошо общаются между собой, - сказал 32-летний Шунин. - Есть ли шанс ставить первым номером в этих матчах? Я готовлюсь и стараюсь проявить себя, слабых соперников у нас нет, так что в основе выйдет тот, кто заслуживает. Черчесов объяснял, почему четыре вратаря в сборной, но тренировка проходит в обычном режиме, тренировочный процесс никак не изменился".

Вратарь также отметил, что футболисты сборной России будут смотреть финал Лиги чемпионов. "Матч все будут смотреть в номерах, а может быть - вместе. Я не буду ни за кого болеть, просто хочу увидеть красивую игру".

После двух туров отборочного турнира сборная России набрала три очка и занимает третье место в группе I. Лидируют бельгийцы (6 очков), вторыми идут киприоты (3), четвертыми казахстанцы (3), пятыми шотландцы (3). Сборная Сан-Марино очков не набрала. В финальную часть чемпионата Европы 2020 года выходят две лучшие команды группы.

Финальная встреча Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.