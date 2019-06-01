Обладатель Кубка Гагарина Пашнин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 1 июня. Защитник Михаил Пашнин подписал соглашение с уфимским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Контракт с 30-летним защитником рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне Пашнин выступал в составе московского ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате прошедшего сезона он провел 42 матча и набрал 5 очков (1 шайба + 4 передачи), в плей-офф он провел шесть игр, не набрав баллов за результативность.