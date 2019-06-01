Боксер Ковалев проведет подготовку к поединку с Ярдом в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет подготовку к поединку против британца Энтони Ярда в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Поединок планируется провести в конце июня в Челябинске.

"Сергей проведет подготовку в своем боксерском клубе в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ковалев в феврале победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO. Всего на счету спортсмена 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.