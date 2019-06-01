Российский боксер Ковалев заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обладатель чемпионского титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев ставит цель стать абсолютным чемпионом мира. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Ковалев в феврале победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO.

"Я хочу абсолютного чемпионства. Ставлю такую цель, я ее обязательно добьюсь", - сказал Ковалев.

Титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе владеет россиянин Дмитрий Бивол, Международной боксерской федерации (IBF) - россиянин Артур Бетербиев, Всемирного боксерского совета (WBC) - украинец Александр Гвоздик.

Всего на счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.