Александр Медведев: товарищеский матч между "Зенитом" и "Барселоной" вероятен в 2020 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Петербургский "Зенит", скорее всего, проведет товарищеский матч с испанской "Барселоной" в следующем году. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее испанское издание Mundo Deportivo сообщило о том, что "Барселона" ведет переговоры о товарищеском матче с "Зенитом" 1 августа.

"Переговоров мы не ведем, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идет чемпионат. Хотя еще матчей Лиги чемпионов не будет, но для того, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведем этот матч в следующем календарном году", - пояснил Медведев.

"Шансы на то, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами", - добавил генеральный директор "Зенита".

В прошедшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России, набрав 64 очка и оторвавшись от занявшего второе место московского Локомотива на восемь очков. "Барселона" также победила в национальном чемпионате, набрав 87 очков, отрыв от второго места ("Атлетико") - 11 очков. Испанский клуб является 26-кратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

"Зенит" пять раз становился чемпионом России и однажды побеждал в первенстве СССР. На счету петербургского клуба также победа в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году.