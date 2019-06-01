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Чемпион мира по боксу Ковалев планирует завершить карьеру через пять боев

36-летний спортсмен за это время планирует стать абсолютным чемпионом мира
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев планирует провести пять боев до завершения карьеры. Об этом 36-летний спортсмен заявил на пресс-конференции.

"Я отмерил себе до конца карьеры пять боев. За это время я должен стать абсолютным чемпионом мира", - сказал спортсмен.

Ковалев в феврале победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO. Всего на счету спортсмена 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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