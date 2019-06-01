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Боксер Ковалев хочет провести объединительный бой с Бетербиевым

Спортсмены сталкивались друг с другом еще во времена любительской карьеры

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обладатель чемпионского титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев хочет провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

"Мне интересен бой с Бетербиевым, - сказал Ковалев. - У нас есть история, еще во времена любительской карьеры он был мне как кость в горле. Не давал мне прохода в весовой категории до 81 кг, но это и к лучшему".

Ковалев в феврале победил колумбийца Элейдера Альвареса единогласным решением судей и вернул себе титул WBO.

Бетербиев владеет титулом по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Всего на счету 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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