Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду Бажина завершила карьеру

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду Надежда Бажина завершила карьеру в возрасте 31 года. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

Бажина является вице-чемпионкой мира 2017 года, семикратной чемпионкой Европы.

"Официально она еще не объявляла о завершении карьеры, но фактически - да, она ее закончила. Она не выступала ни на Кубке России, ни на чемпионате России, поэтому вряд ли стоит ждать ее возвращения", - сказала Моисеева.

В прошлом году Бажина завоевала серебро и бронзу на чемпионате Европы.