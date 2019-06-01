УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи с гибелью Рейеса

"Мы глубоко опечалены в связи с кончиной Хосе Антонио Рейеса. Рейес был игроком сборной Испании на чемпионате мира в 2006 году. Наши соболезнования и наилучшие пожелания близким игрока. Покойся с миром", - сказано в сообщении ФИФА.

ТАСС, 1 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) выразили соболезнования в связи с гибелью футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщают пресс-службы организации.

"УЕФА поражен и опечален смертью Хосе Антонио Рейеса в 35 лет. Весь футбольный мир будет скучать по Рейесу, игроку сборной Испании, завоевавшему пять титулов чемпиона Лиги Европы. Наши мысли с семьей и друзьями игрока в этот ужасный момент", - говорится в заявлении УЕФА.

Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала" (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом" (2007). Рейес являлся единственным пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе "Севильи", дважды - "Атлетико"). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За основную национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.