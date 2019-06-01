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Евро-2020

Колобков: Петербург готов к приему матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года

По словам министра спорта РФ, осталось только все привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Инфраструктура Санкт-Петербурга готова к приему матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом в субботу ТАСС сообщил министр спорта России Павел Колобков во время визита в Ханты-Мансийск.

"Она [инфраструктура после ЧМ-2018] осталась и полностью готова. Стадион полностью подходит, время тоже осталось, - сказал Колобков. - Необходимо все привести в соответствие с требованиями Международной федерации футбола и все", - сказал Колобков.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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