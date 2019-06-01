"Тюмень" стала победителем чемпионата России по мини-футболу

ТАСС, 1 июня. "Тюмень" со счетом 3:2 обыграла московский КПРФ в четвертом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу тюменского клуба.

В регулярном чемпионате "Тюмень" заняла четвертое место, набрав 74 очка, КПРФ завершил регулярную часть первенства на второй строчке с 77-ю очками. "Тюмень" в плей-офф обыграла "Норильский Никель" (счет в серии 3-1) и "Самару" (3-1). КПРФ победил новосибирский "Сибиряк" (3-0) и сыктывкарскую "Новую Генерацию" (3-0).

В серии за третье место чемпионата России играют "Новая Генерация" и "Самара", после трех матчей счет в серии 2-1 в пользу "Самары". Четвертый матч проходит в субботу.

"Тюмень" первый раз в истории стала победителем национального первенства. Клуб является серебряным и дважды бронзовым призером турнира.

Самым титулованным клубом первенства является "Динамо" из Московской области (11 побед), на втором месте московская "Дина" (10), у которой в мае прошлого года Ассоциация мини-футбола России отозвала лицензию на участие в чемпионате в связи с финансовыми задолженностями. Третье место по этому показателю у екатеринбургской "Синары" и клуба "Газпром-Югра" (по 2).