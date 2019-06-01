Блинкова не сумела выйти в четвертый круг Roland Garros

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Киз, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла Блинкову со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. В следующем круге 24-летняя американка сыграет против чешской теннисистки Катерины Синяковой.

20-летняя Блинкова впервые принимала участие в основной сетке Открытого чемпионата Франции. До этого высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема являлось участие во втором круге Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2018). Блинкова занимает 117-е место в рейтинге WTA, в активе спортсменки ни одной победы на турнирах серии ассоциации.

Для Киз текущий Открытый чемпионат Франции стал седьмым в карьере. В прошлом году американка дошла до полуфинала, где уступила соотечественнице Слоан Стивенс со счетом 4:6, 4:6. Лучшим результатом Киз на турнирах серии Большого шлема является участие в финале Открытого чемпионата США в 2017 году, где теннисистка также потерпела поражение от Стивенс (3:6, 0:6). В активе Киз четыре победы на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.