Английская армада. Фанаты "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" заполонили Мадрид в день финала ЛЧ

Главным местом сбора фанатов оказалась площадь Пласа Майор, которая на протяжении трех дней стала фан-зоной турнира. Если в четверг в расположенные на площади развлекательные павильоны стояли немногочисленные очереди из туристов, проходивших мимо, то в субботу желание получить призы и постоять в их ожидании около получаса выражали люди, в большинстве своем одетые в футболки одного из двух английских клубов. В это время их товарищи коротали время с бокалами пива за столиками близлежащих баров.

На финал - за €11 тысяч. Как живет Мадрид за сутки до матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Некоторые болельщики приехали в Мадрид с детьми, которые разворачивали мини-матчи прямо на площади, причем мамы и папы порой служили юным футболистам штангами ворот. Тут же предлагали прохожим свои услуги перекупщики билетов. На глазах корреспондента ТАСС один из коммерсантов предлагал €3 тыс. за билет стоимостью в €450. Однако сделка не состоялась из-за появления стража порядка.

Два часа на ветер

Официальный магазин Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с атрибутикой финала Лиги чемпионов расположен на площади Каллао в полукилометре от Пласы Майор. В день финального матча перед дверями магазина выстроилась примерно 200-метровая очередь из желающих купить что-нибудь на память о грядущей встрече "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

"Мы простояли в очереди почти два часа под палящим солнцем, - заметил в беседе с ТАСС один из поклонников футбола, приехавший на матч с Украины вместе с сыном. - А когда наконец-то добрались до цели, то очень разочаровались. Ассортимент очень скудный, у нас в Киеве год назад был выбор куда больше. Обидно, что потеряли столько времени, но позволить себе уйти с пустыми руками тоже не могли".

Корреспондент ТАСС, пообщавшись с украинским болельщиком, занял место у выхода из магазина и провел мини-опрос среди его посетителей. Многие из них также пожаловались на скудность ассортимента.

Один из продавцов магазина, пожелавший остаться неизвестным, сообщил ТАСС, что максимальным спросом пользуются шарфы с символикой матча за €30, а также футболки с логотипами клубов и кубка Лиги чемпионов (по €35). Работник испанской торговли на замечания о скудности его магазина посоветовал заранее подъехать к стадиону, где в палатках может появиться товар, который не завезли в центральный магазин.