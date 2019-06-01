Определен состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат мира

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сформирован состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в июле в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Российской федерации прыжков в воду.

Состав сборной определился по результатам чемпионата России, который завершился в субботу в Казани.

В мужскую команду вошли: Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (3 м), Александр Бондарь и Игорь Мялин (вышка), Илья Захаров / Евгений Кузнецов (3 м, синхронные прыжки), Александр Бондарь / Виктор Минибаев (вышка, синхронные прыжки). Решение об участии россиян в соревнованиях с метрового трамплина будет принято позднее.

В женскую команду вошли: Кристина Ильиных / Мария Полякова (1 м, 3 м, синхронные прыжки), Ульяна Клюева и Елена Черных (3 м), Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена (вышка), Екатерина Беляева / Юлия Тимошинина (вышка, синхронные прыжки).

Составы для участия в миксте и в командном турнире будут определены позднее, рассматривается вариант участия Сергея Назина, который пока заявлен в качестве резервиста.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 12 по 28 июля в южнокорейском Кванджу.