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Европейские игры-2019

Екимов: cборная России по велоспорту надеется на несколько медалей на Европейских играх

Президент Федерации велосипедного спорта России отметил, что соревнования в Минске будут сродни чемпионату мира

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по велоспорту способна завоевать несколько медалей на предстоящих в Минске Европейских играх. Об этом заявил журналистам в субботу во время Гран-при Москвы президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

В субботу стартовал Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Соревнования завершатся 3 июня.

"Это заключительный этап подготовки к Европейским играм, здесь мы определяем стартовый состав, отсюда он уезжает на заключительные сборы и непосредственно в Минск. Сборы пройдут в Санкт-Петербурге 7-8 июня, потом два дня перерыва и команда уезжает в Минск", - сообщил Екимов.

"Мы думаем, что сможем завоевать несколько медалей, если посчастливится, то золотую, что очень важно. Но на самом деле Европейские игры нам сродни чемпионату мира - за исключением команд Австралии и Новой Зеландии, которые всегда борются за медали, это по сути чемпионат мира", - добавил он.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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