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СМИ: злоумышленники в форме стюардов пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу

Испанская полиция конфисковала поддельную форму и изъяла фальшивую аккредитацию на матч

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Злоумышленники, выдающие себя за стюардов, задержаны при попытке украсть билеты на финал Лиги чемпионов между английскими футбольными клубами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Организованная группа злоумышленников под предлогом технической проверки намеревалась украсть билеты на игру. Испанская полиция конфисковала поддельную форму и оборудование стюардов, а также изъяла фальшивую аккредитацию на матч.

"Болельщики не должны показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля", - сообщается в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал пройдет в субботу в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00 мск.

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