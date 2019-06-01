Екимов: зарубежные сборные заинтересованы в участии в Гран-при Москвы по велоспорту

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Многие зарубежные сборные заинтересованы в регулярном участии в Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Об этом заявил журналистам в субботу во время старта соревнований президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

В субботу стартовал Гран-при Москвы по велоспорту на треке.

"Тут у нас есть и темповые виды программы, и спринтерские. Надо особо отметить спринтерские виды программы, конкуренция самая высочайшая. За исключением, может быть, Англии и Австралии, присутствие здесь уровня Кубка мира. В этом году, учитывая специфику рейтингового олимпийского набора очков, конечно, страны заинтересованы приезжать", - сказал Екимов.

"Мы каждый год улучшаем уровень соревнований и делаем Гран-при увлекательным событием, чтобы на следующий год, даже когда рейтинги будут закрыты, эти участники все равно приехали. Им нравятся Россия, наши большие города, и сами соревнования значимы как ступень подготовки к основным соревнованиям", - добавил президент ФВСР.

Гран-при Москвы завершится 3 июня.