Путин: турнир "Белая ладья" внес большой вклад в развитие шахмат в России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 50-го Всероссийского шахматного турнира среди команд общеобразовательных организаций "Белая ладья", отметив его большой вклад в развитие шахмат в стране. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Большой вклад в развитие шахмат в России внес знаменитый турнир "Белая ладья", отмечающий в нынешнем году свое 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта. И конечно, важно, что в последние годы серьезную конкуренцию нашим ребятам составляют юные спортсмены из других стран, которые интересуются шахматами и стремятся добиться впечатляющих результатов", - говорится в послании президента.

Путин также отметил, что шахматы всегда пользовались особой популярностью в России. Президент выразил уверенность, что юбилейные соревнования пройдут на высоком уровне и запомнятся творческой и доброжелательной атмосферой.

Финальный этап всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций проходит в Сочи с 1 по 11 июня.