Велогонщик "Астаны" подрался с болельщиком перед финишем этапа "Джиро д'Италия"

Во время гонки один из болельщиков побежал за велосипедистами и помешал Лопесу, вызвав падение колумбийца. После этого Лопес нанес сидящему мужчине несколько ударов, выкинул его бейсболку и продолжил движение.

ТАСС, 1 июня. Колумбийский велогонщик команды "Астана" Мигель Анхель Лопес подрался с болельщиком, приближаясь к финишу 20-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Лопес становился бронзовым призером многодневок "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании" (обе - 2018 год). Помимо этого, 25-летний велогонщик является обладателем серебряной медали чемпионата мира в индивидуальной гонке (2019).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009). Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.