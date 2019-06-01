ФК "Млада Болеслав" завоевал путевку в Лигу Европы благодаря голу россиянина Комличенко

ТАСС, 1 июня. Футболисты "Млады Болеслав" обыграли "Баник" со счетом 1:0 в финальном матче плей-офф чемпионата Чехии за право участвовать в Лиге Европы в сезоне-2019/20. Встреча прошла на домашнем поле "Баника".

Гол на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.

В следующем сезоне "Млада Болеслав" начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В регулярном чемпионате Чехии "Млада" заняла седьмое место, набрав 42 очка после 30 матчей.

Комличенко в мае впервые вошел в итоговый состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра, он прибудет в расположение национальной команды в ближайшее время. В прошедшем чемпионате Чехии 23-летний российский футболист "Млады Болеслав" был признан лучшим иностранным футболистом и стал лучшим бомбардиром. По итогам сезона россиянин забил 29 голов.