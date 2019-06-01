Югорский центр ГТО предложил заменить норматив бега на Севере на лыжный забег

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Руководитель Ханты-Мансийского центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Римма Фатеева предложила заменить легкоатлетический норматив ГТО в северных регионах на бег на лыжах. Инициативу она озвучила во время совещания по реализации проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография") с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

"Есть предложение от регионов, не только от нашего, от северных регионов. В основных испытаниях [комплекса ГТО] есть бег на короткие и длинные дистанции. К сожалению или к радости, у нас восемь месяцев - зима, и стадионы покрываются снегом в октябре, а открываются только в мае. Мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели возможность, чтобы альтернативой бегу на длинные дистанции на стадионах был бег на лыжах", - сказала Фатеева.

Она отметила, что бег входит в часть основных испытаний ГТО. Отсутствие зачета по этому нормативу мешает получить знак отличия.

Колобков одобрил инициативу. "Очень хорошая инициатива... В этом году мы пересматривали нормативы комплекса ГТО, вопрос этот мы продолжаем. Комплекс ГТО остается в поле нашего внимания, потому что это один из проектов в рамках указа президента, связанного с вовлечением граждан в занятия массовым спортом, с подготовкой спортивного резерва", - сказал министр.

Проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.