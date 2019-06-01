Футболист "Краснодара" Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы

ТАСС, 1 июня. Полузащитник "Краснодара" и молодежной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов пропустит товарищеский матч с командой Чехии из-за травмы колена. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сулейманов получил повреждение связочного аппарата коленного сустава в матчах за "Краснодар", однако прибыл в расположение российской команды. По итогам медицинского осмотра было решено взять 19-летнего футболиста на сбор в Австрию, где он продолжил восстановление.

"В течение двух дней медицинским штабом молодежной сборной России были проведены все необходимые лечебные мероприятия, однако сроки реабилитации не позволят игроку принять участие в матче с Чехией", - говорится в заявлении РФС.

В завершившемся сезоне Сулейманов провел 38 матчей за "Краснодар" в разных турнирах, забив 12 голов. "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.