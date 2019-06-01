Боксерский бой между Ковалевым и Ярдом перенесен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом перенесен. Об этом ТАСС сообщил в субботу менеджер Ковалева Эгис Климас.

Первоначально планировалось, что поединок пройдет в Челябинске 29 июня.

"Бой не состоится в июне, предположительно он может пройти в августе", - сказал Климас.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.