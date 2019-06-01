{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боксерский бой между Ковалевым и Ярдом перенесен

Планировалось, что поединок состоится в Челябинске 29 июня
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом перенесен. Об этом ТАСС сообщил в субботу менеджер Ковалева Эгис Климас.

Первоначально планировалось, что поединок пройдет в Челябинске 29 июня.

"Бой не состоится в июне, предположительно он может пройти в августе", - сказал Климас.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Готов к труду и обороне
Более 500 человек выполнили нормативы ГТО на благотворительном фестивале в Чебоксарах
Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей
Читать полностью