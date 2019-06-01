Испанский велогонщик Бильбао победил на 20-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 1 июня. Испанский велогонщик Пельо Бильбао из команды "Астана" одержал победу на 20-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен на дистанции 194 км от Фельтре до Монте-Авены показал результат 5 часов 46 минут 2 секунды. Второе место занял испанец Микель Ланда из Movistar с тем же временем, третье место у итальянца Джулио Чикконе из Trek - Segafredo с отставанием в две секунды.

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 11-е место. Победитель 13-го этапа россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял 20-е место, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 140-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат - 89 часов 38 минут 28 секунд. Вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.54), третье место занимает Ланда (Movistar; +2.53). Сиваков занимает девятое место (+9.11), Закарин - десятое (+12.50), Страхов - 121-е (+4:55.32).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.