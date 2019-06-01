Российский боец Хандожко победил Акмана в дебютном поединке в UFC

ТАСС, 1 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Хандожко одержал победу над шведом Ростемом Акманом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153, который проходит в Стокгольме.

Трехраундовый поединок в полусредней весовой категории завершился победой 27-летнего россиянина решением судей. Для Хандожко этот бой стал дебютным в UFC.

Хандожко является чемпионом Европы и мира по универсальному бою, россиянин в апреле подписал контракт с UFC на четыре боя. Ранее он выступал в организации Absolute Championship Berkut (ныне Absolute Championship Akhmat). Всего на счету спортсмена 26 побед, пять поражений и одна ничья. Акман потерпел первое поражение, также в его активе пять побед.