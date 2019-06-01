"Севастополь" во второй раз стал чемпионом Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" во второй раз стал чемпионом Крыма, в заключительном, 28-м туре первенства в субботу на своем поле севастопольская команда сыграла вничью со счетом 1:1 с "Крымтеплицей".

Мяч у хозяев забил Редван Османов (37-я минута), у гостей - Максим Куфтин (74).

Остальные матчи тура завершились с такими результатами: "Инкомспорт" - "Кызылташ" - 1:4, "Океан" - "Евпатория" - 1:0, "Гвардеец" - "ТСК-Таврия" - 1:1.

По итогам чемпионата "Севастополь" набрал 52 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (50), "Крымтеплица" (49), "Океан" (37), "Евпатория" (36), "Кызылташ" (34), "Инкомспорт" (31), и "Гвардеец" (21).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".