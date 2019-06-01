Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил словака Мартина Клижана в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. 23-летний россиянин, посеянный на турнире под 10-м номером, одержал победу над Клижаном со счетом 6:1, 6:4, 6:3. В следующем круге Хачанов сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, занимающим девятое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хачанов в третий раз играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Россиянин дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). В рейтинге ATP Хачанов занимает 11-е место, в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP. Клижан занимает 55-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.