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Промоутер: Ярд не готов проводить бой с Ковалевым в августе

Ранее поединок, запланированный на 29 июня в Челябинске, был перенесен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Британец Энтони Ярд не готов проводить поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянином Сергеем Ковалевым в августе. Об этом ТАСС сообщила в субботу сопромоутер Ковалева Кэти Дува.

В субботу менеджер Ковалева Эгис Климас сообщил ТАСС, что поединок перенесен. Первоначально планировалось, что бой пройдет в Челябинске 29 июня.

"Бой не состоится в июне. Ярд не дал согласие на бой в августе. Пока неизвестно, когда он сможет пройти", - сказала Дува.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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