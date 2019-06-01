Более 500 человек выполнили нормативы ГТО на благотворительном фестивале в Чебоксарах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 500 человек посетили площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), которая была организована в рамках фестиваля "Стань первым" в Чебоксарах. Об этом ТАСС рассказала в субботу старший инструктор - методист сектора ГТО Регионального оператора Светлана Григорьева.

Фестиваль в Чебоксарах был организован Первым каналом, мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

"Более 500 человек выполнили нормативы ГТО, а в самом мероприятии приняли участие более трех тысяч человек. На станции ГТО было четыре испытания - наклон на гимнастической скамье, поднимание туловища лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Самому младшему посетителю было два года, мальчик пытался прыгать и бегал по коврику, самому возрастному участнику - 78 лет. Всем участникам мы раздавали обложки для паспортов и браслеты с символикой ГТО, а также информационные буклеты "Пять шагов до получения знака ГТО", - рассказала Григорьева.

"Было много семей, так как мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Посетителей площадки развлекал талисман ГТО мишка Потап, он пользовался особой популярностью у детей, они очень хотели с ним сфотографироваться", - добавила она.

Фестиваль посетили посол ГТО, серебряный призер Олимпийских игр - 2004 по спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, а также телеведущие Леонид Якубович и Юлия Бордовских, они раздавали мороженое детям.