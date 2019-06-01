Дети из 61 страны прибыли на Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия V Всемирных игр юных соотечественников прошла в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в субботу, передает корреспондент ТАСС с места события. На мероприятие прибыло более 600 детей из 61 страны.

Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей большой упор при проведении делается на культурно-образовательную программу для детей. Мероприятие направлено на сохранение русского языка, культуры и истории у молодых людей. Они проходят в Ханты-Мансийске с 1 июня по 6 июня.

"Пять лет назад, когда мы впервые проводили Игры соотечественников, были представители чуть более 25 стран. Сегодня вы представляете 61 страну. Я очень рад вас всех видеть в этом зале. Традиционно мы проводим Игры в тех наиболее спортивных городах, где до этого проводились крупные международные, всероссийские соревнования", - сказал министр спорта России Павел Колобков.

По данным организаторов, в соревнованиях принимают участие более 610 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из 61 страны. На протяжении семи дней участники будут соревноваться в баскетболе 3x3, мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, художественной гимнастике и плавании. Спортивная часть мероприятия пройдет на четырех спортивных объектах Ханты-Мансийска: на открытом стадионе "Югра-Атлетикс", в Центре развития теннисного спорта, Ледовом дворце спорта и Югорской шахматной академии.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире", которые с помощью игр и интерактивных занятий будут знакомить их с русской культурой и языком, с возможностями образования в России. Также в программе запланированы встречи со знаменитыми спортсменами и чемпионами, мастер-классы.

Одним из самых ярких событий станет костер дружбы, который будет зажжен в последний день соревнований, он создаст атмосферу детского летнего лагеря. Планируется, что возле костра участники будут петь под гитару бардовские песни, танцевать и общаться в неформальной обстановке.