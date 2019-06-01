"Ливерпуль" стал обладателем социального Кубка девяти ценностей

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" стал обладателем Кубка девяти ценностей как самая социально ответственная команда, выступавшая в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Победителя выбирали дети, голосование проводилось в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" в Мадриде.

Победителя определили в субботу перед финальным матчем чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на центральной площади Мадрида Пласа Майор. На трофей также претендовали английский "Тоттенхэм" и испанская "Барселона". Награда символизирует девять ключевых ценностей программы: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

"Ливерпуль" стал шестым по счету обладателем Кубка девяти ценностей. С 2015 года награду получали "Барселона", "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия), "Реал" (Испания, Мадрид) и сборная Бразилии.

Кубок девяти ценностей - ежегодная награда программы "Футбол для дружбы". Кубок был создан в 2015 году немецким скульптором Ахимом Риппергером. Скульптура представляет собой фигуру юного футболиста, держащего в руках земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы "Футбол для дружбы", заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей.