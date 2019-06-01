Александрова не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Алене Большовой-Задойновой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу испанки. Следующей соперницей Большовой-Задойновой, занимающей 137-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), станет победительница матча Аманда Анисимова (США) - Ирина Бегу (Румыния), который завершится позднее в субботу.

Ранее в субботу россиянка Анна Блинкова проиграла американке Мэдисон Киз (3:6, 7:6 (7:5), 4:6) и не смогла выйти в четвертый круг турнира. Таким образом, все российские теннисистки завершили выступление на Открытом чемпионате Франции.

Александрова в третий раз играла в основной сетке турнира, выход в третий круг Открытого чемпионата Франции стал лучшим достижением 24-летней россиянки на турнирах Большого шлема. В 2017 году Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, где проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в трех сетах. В рейтинге WTA россиянка занимает 58-е место. На ее счету два титула WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.