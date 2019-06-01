Стали известны составы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" на финальный матч Лиги чемпионов

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Определились составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет в субботу в Мадриде.

Стартовый состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом: Алиссон Беккер, Трент Александр-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

В стартовый состав "Тоттенхэма" вошли: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Андервейрельд, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Делли Алли, Мохаммед Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры - 22:00 мск.