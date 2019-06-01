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Российские рапиристки завоевали золото молодежного чемпионата Европы

В финале сборная России победила команду Франции со счетом 45:31

ТАСС, 1 июня. Сборная России среди девушек по фехтованию на рапирах заняла первое место в командных соревнованиях на молодежном чемпионате Европы (не старше 23 лет). Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.

В финале сборная России в составе Адели Абдрахмановой, Марты Мартьяновой, Виктории Юсовой и Александры Сундучковой победила команду Франции со счетом 45:31.

В матче за третье место победу одержала сборная Польши, оказавшаяся сильнее представительниц Италии (43:37).

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию завершится 2 июня.

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