Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг Roland Garros

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла соотечественнице Софии Кенин в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Призовой фонд второго турнира серии Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа, составляет €42,66 млн.

Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней Кенин. В последний раз Уильямс не смогла преодолеть барьер третьего круга на турнирах Большого шлема в 2014 году, когда уступила француженке Ализе Корне на Уимблдоне. В четвертом круге Кенин сыграет против австралийки Эшли Барти.

37-летняя Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, три из которых одержаны на Открытом чемпионате Франции. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Также Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в активе теннисистки также золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.