Около 120 пермяков выполнили нормативы ГТО в рамках благотворительного Зеленого марафона

ТАСС, 1 июня. Около 120 человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках благотворительного Зеленого марафона, который прошел в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального оператора ГТО Валерия Епанова.

Благотворительный Зеленый марафон проводится в 20 городах России и собирает больше 50 тыс. участников по всей стране. Организаторы марафона в Пермском крае установили мобильную площадку ГТО в стартовом городке. Выполнить нормативы комплекса мог любой желающий, но только при наличии медицинской справки.

"Погода была очень хорошая, порядка 120 человек выполнило нормативы комплекса ГТО. Проходимость очень большая была, через нашу промо-площадку прошло более 500 человек, которые проявили интерес к ГТО. В самом марафоне приняло участие более 1500 человек, мы очень довольны. Мы представили не все нормативы, у нас были только базовые - рывок гири, подтягивание на высокой и низкой перекладине, отжимание, а также прыжок в длину с места и наклон на гимнастической скамье", - сообщила Епанова.

"Результаты будут занесены в информационную базу ГТО. Если участник довыполнит все необходимые нормативы на знак отличия, то по окончании квартала мы торжественно вручим знак отличия. В ходе марафона был установлен рекорд по стоянию в планке, одновременно в планке стояли около 700 человек, они простояли 30 секунд. Даже был представитель Книги рекордов Гиннесса", - добавила собеседница агентства.