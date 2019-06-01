Велогонщица Войнова намерена бороться только за золото на Европейских играх

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Анастасия Войнова намерена бороться исключительно за золотые медали на Европейских играх. Об этом она заявила журналистам в субботу.

В субботу стартовал Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Соревнования завершатся 3 июня. Войнова стала седьмой в женском кейрине.

"Оцениваю этот результат как удовлетворительный. Это соревнование прошло в хорошем тренировочном режиме, потому что здесь достаточно хорошая конкуренция собралась в женском кейрине. Это, конечно, дает преимущество, скоростной гоночный режим - соперники сильные, больше опыта в плане заездов международного уровня, все-таки российский уровень женского кейрина, честно говоря, немного отстает", - заявила 26-летняя спортсменка.

"На Европейских играх намерены побеждать, конечно, задачи стоят самые высокие. Рассматриваю Европейские игры скорее как турнир, приближенный к чемпионату Европы, все-таки Олимпийские игры - это Олимпийские игры. Безусловно, англичане показывают невероятные вещи, но есть еще Австралия, Китай, которые не будут участвовать в Европейских играх, но могут составить высокий уровень конкуренции. Это будет один из главных стартов, следующим таким же важным стартом будет чемпионат мира, и, конечно же, Олимпийские игры", - добавила Войнова.

Войнова - серебряный призер Олимпиады-2016, четырехкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня в Минске.