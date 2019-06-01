Велогонщица Шмелева намерена выйти на пик формы к Европейским играм

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева, занявшая четвертое место на Гран-при Москвы, намерена выйти на пик формы к Европейским играм, чтобы показать победный результат. Об этом она заявила журналистам в субботу.

В субботу стартовал Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Соревнования завершатся 3 июня. Шмелева заняла четвертое место в женском кейрине.

"До Европейских игр еще достаточно много времени, а если выходишь раньше времени на пик формы - это плохой знак, пик должен быть на тех соревнованиях, к которым готовишься. Сегодня решила поэкспериментировать, эксперимент не удался, не надо было так рано давать газ. Главное - понять свою ошибку, если не понял, то это плохо, проведу анализ", - сказала 24-летняя спортсменка.

"Европейские игры - очень важное для нас событие, готовимся целенаправленно и очень серьезно. Хотим выступить достойно для себя и страны. Если ехать, то только с установкой выигрывать", - добавила она.

Шмелева - серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 30 июня в Минске.