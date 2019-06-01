Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в миксте

ТАСС, 1 июня. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу в соревнованиях среди смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Барселоне.

Результат победителей составил 90,4055 балла. Второе место заняли американцы Наталия Вега и Билл Мэй (87,5144), третьими стали представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,9049).

Соревнования в Барселоне завершатся 2 июня. Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.