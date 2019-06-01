{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в миксте

Российский дуэт выиграл техническую программу, набрав 90,4055 балла

ТАСС, 1 июня. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли техническую программу в соревнованиях среди смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Барселоне.

Результат победителей составил 90,4055 балла. Второе место заняли американцы Наталия Вега и Билл Мэй (87,5144), третьими стали представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,9049).

Соревнования в Барселоне завершатся 2 июня. Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.

Европейские игры-2019
Велогонщица Шмелева намерена выйти на пик формы к Европейским играм
Россиянка заняла четвертое место в кейрине на Гран-при Москвы
Читать полностью