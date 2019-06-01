{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защитник "Ливерпуля" ван Дейк признан лучшим футболистом финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в решающем матче турнира
Вирджил ван Дейк EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Вирджил ван Дейк
© EPA-EFE/PETER POWELL

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан самым ценным футболистом финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решающий матч турнира прошел в субботу в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". 27-летний ван Дейк вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Голландский защитник, перешедший в "Ливерпуль" зимой 2018 года, во второй раз в карьере сыграл в финале еврокубкового турнира. В прошлом году английский клуб также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реалу" со счетом 1:3.

Теги
Финалы футбольных еврокубков
СМИ: футболиста ПСЖ и сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании
Пострадавшая, личность которой не раскрывается, в пятницу зарегистрировала заявление о преступлении, произошедшем 15 мая а Париже
Читать полностью