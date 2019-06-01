Вратарь Кариус поздравил "Ливерпуль" с победой в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 2 июня. Вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", поздравил свою команду с победой в финале Лиги чемпионов. Сообщение Кариуса опубликовано на его странице в Twitter.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом" завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" также вышел в финал Лиги чемпионов, на тот момент ворота клуба защищал Кариус. В решающем матче турнира против испанского "Реала" голкипер допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению "Ливерпуля" со счетом 1:3. После этого Кариус был отдан в аренду в "Бешикташ", однако английский клуб сохраняет права на 25-летнего вратаря.
Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.— Loris Karius (@LorisKarius) 1 июня 2019 г.
"Поздравляю, "Ливерпуль", - написал Кариус. - Очень счастлив за всех, кто причастен к клубу, а также за болельщиков. Вы это заслужили".
"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов в шестой раз в истории. В предыдущий раз клуб выигрывал турнир в 2005 году.