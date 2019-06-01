Воронин: футболисты "Ливерпуля" абсолютно заслужили победу в Лиге чемпионов

В субботу "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв со счетом 2:0 в финале лондонский "Тоттенхэм".

"Честно говоря, по игре все ожидали большего, первый гол забил "Ливерпуль" и отдал мяч, хотел играть на контратаках, "Тоттенхэм" же в первом тайме вообще боялся идти вперед, пропустить второй, поэтому первая половина вышла скучной, вяленькой. Во втором тайме читалось, что "Тоттенхэм" будет идти вперед, потому что им надо, и игра будет более интересной, так оно и получилось, были моменты. Я изначально говорил, что если брать этот сезон Лиги чемпионов, то "Ливерпуль" абсолютно заслужил эту победу, хочу поздравить команду, в первую очередь [главного тренера Юргена] Клоппа", - сказал Воронин.

После победы в Лиге чемпионов сезона-2004/05 "Ливерпуль" уступил в финале в сезонах-2006/07 и 2017/18. Также команда Юргена Клоппа проиграла финал Лиги Европы - 2015/16.

"Очень рад победе, сидел, переживал. Учитывая сколько финалов было проиграно до этого, для команды очень важно было выиграть второй финал, потому что иначе попасть два раза подряд в финал и проиграть было бы катастрофично для каждого игрока, как случилось примерно с "Атлетико". Те усиления, которые сделал "Ливерпуль" в том году, себя окупили", - добавил украинский форвард.

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов в шестой раз в истории.