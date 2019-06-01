Хендерсон: победа "Ливерпуля" в Лиге чемпионов была бы невозможной без Клоппа

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Капитан английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон считает, что победа команды в Лиге чемпионов была бы невозможной без главного тренера Юргена Клоппа. Слова игрока в воскресенье приводит Би-би-си .

"Без этого тренера это было бы невозможно. Мы переживали трудные времена по ходу сезона, но то, что он делает с тех пор, как пришел в клуб, невероятно. Та сплоченность, которую он создал в раздевалке, вся похвала должна достаться тренеру", - сказал Хендерсон.

"Я так горжусь, что являюсь частью этого клуба, для меня это нечто особенное. Стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда играю в футбол, помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были трудные времена, но я продолжал идти - так же, как и наш клуб", - добавил 28-летний футболист.

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера "Ливерпуля", 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году "Ливерпуль" в финале уступил испанской "Севилье" (1:3), а в прошлом году проиграл испанскому "Реалу" (1:3). Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой "Боруссии" (Дортмунд), где также проиграл немецкой "Баварии" (1:2).

Хендерсон перешел в "Ливерпуль" из "Сандерленда" в июне 2011 года. Полузащитник провел за клуб 324 матча в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 45 голевых передач.