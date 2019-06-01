Игрок "Ливерпуля" Александер-Арнольд заявил, что победа в Лиге чемпионов была его мечтой

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Победа в финале Лиги чемпионов была мечтой защитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" Трента Александера-Арнольда. Слова футболиста приводит Би-би-си.

В финальном матче турнира "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Александер-Арнольд вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч.

"Трудно описать словами произошедшее, - сказал 20-летний защитник. - Мы заслужили этого больше, чем любая другая команда. Я обычный парень из Ливерпуля, мечта которого осуществилась".

При этом Александер-Арнольд заявил, что футболисты "Ливерпуля" не переживают из-за футбола, который продемонстрировали команды в финале. Клубы суммарно нанесли 11 ударов в створ ворот друг друга, из них восемь - на счету игроков ливерпульского клуба. "Оглядываясь назад, мы не будем думать о том, что игра была вялой, - сказал он. - Ведь мы - лучшая команда Европы".