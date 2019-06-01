Футболист "Ливерпуля" Салах рад, что провел весь матч в финале Лиги чемпионов

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах заявил, что был рад провести на поле весь матч в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Слова футболиста в воскресенье приводит Би-би-си.

В субботу "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв со счетом 2:0 в финале лондонский "Тоттенхэм". На второй минуте встречи Салах открыл счет ударом с пенальти, который был назначен за игру рукой полузащитника "Тоттенхэма" Муссы Сиссоко, на поле 26-летний египтянин провел весь матч. В финале турнира прошлого года против испанского "Реала" Салах получил травму плеча после контакта с защитником Серхио Рамосом, Салах был заменен в первом тайме, матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Реала".

"Теперь все счастливы. Я рад, что сыграл во втором финале Лиги чемпионов подряд, провел на поле 90 минут. Каждый сегодня выложился на полную, не могу никого выделить индивидуально, ведь вся команда играла невероятно", - сказал Салах.

"Я многим пожертвовал ради своей карьеры, переехал из деревни в Каир. Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне", - добавил игрок.

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Салах перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" в 2017 году. За клуб из Ливерпуля нападающий провел 104 матча, забив 71 гол и отдав 29 голевых передач.