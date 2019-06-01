Защитник "Ливерпуля" ван Дейк заявил, что не думает о получении "Золотого мяча"

В ночь на воскресенье в Мадриде завершился финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:0. Ван Дейк вышел на поле в стартовом составе, он был признан лучшим футболистом встречи.

"Золотой мяч" - это не то, о чем я думаю в настоящий момент, - сказал 27-летний защитник. - На мой взгляд, лучшим игроком мира является Лионель Месси (нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины - прим. ТАСС), пока он играет, трофей должен быть за ним. Но если вдруг его выиграю я, то это, конечно, будет большое счастье".

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" зимой 2018 года, в нынешнем сезоне он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. По итогам сезона он был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и Международной федерацией футбола "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", по истечении договора награды снова были разъединены. По итогам 2018 года награду получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, по пять раз лауреатами становились Месси и португалец Криштиану Роналду.