Отец Неймара заявил, что обвинения в изнасиловании являются вымогательством

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Обвинения в адрес нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и бывшего капитана сборной Бразилии Неймара являются следствием попытки вымогательства. Об этом в субботу в интервью телеканалу "Бандейрантис" заявил отец 27-летнего футболиста Неймар да Силва Сантус.

"Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Это [обвинения в изнасиловании - прим. ТАСС] неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть [подтверждающие] бумаги", - заявил он. Кроме того, отец футболиста подтвердил сам факт знакомства девушки со своим сыном, уточнив, что их отношения были основаны на взаимном согласии. "Заподозрив мошенничество, он прекратил их", - сказал Неймар-старший.

Ранее появилась информация о том, что в пятницу в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес футболиста. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в социальной сети Instagram. Затем женщина (ее личность в интересах следствия не раскрывается) вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В настоящее время Неймар находится на тренировочной базе сборной Бразилии недалеко от Рио-де-Жанейро, где вместе с остальными членами национальной команды готовится к континентальному первенству, которое пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряным призером Игр в Лондоне, а также обладателем Кубка конфедераций. Неймар выступал за испанскую "Барселону" (2013-2017), став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году он перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды выиграл чемпионат страны, а также по одному разу стал обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.