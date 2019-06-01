Вратарь "Тоттенхэма" Льорис считает, что ранний гол повлиял на итог финала ЛЧ

Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом" завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0. Счет был открыт на второй минуте встречи после того, как форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах реализовал пенальти. Забитый египетским нападающим мяч стал третьим в списке самых быстрых голов в финалах Лиги чемпионов. Рекордсменом по этому показателю является бывший защитник итальянского "Минала" Паоло Мальдини, отличившийся на 51-й секунде матча с "Ливерпулем" (3:3, 2:3 - по пенальти) в решающем матче турнира 2005 года.

"Мы могли бы сыграть лучше, но нам было очень тяжело после раннего гола, - сказал Льорис. - Наверняка это придало игрокам "Ливерпуля" уверенности. Мы должны были продолжать борьбу, но не могли найти выход из ситуации. Это очень больно, никогда не знаешь, когда в следующий раз представится такая возможность".

Голкипер отметил, что считает успешным выступление своей команды в турнире. "В этом сезоне мы отлично сыграли в Лиге чемпионов, для клуба это большой шаг вперед", - сказал он.