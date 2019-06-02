Долгожданный триумф Клоппа. "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" и выиграл Лигу чемпионов

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. "Ливерпуль" в финале футбольной Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" и в шестой раз в истории стал победителем главного клубного европейского турнира. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.

В составе "Ливерпуля" забитыми мячами отметились форварды Мохаммед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87). Одиннадцатиметровый удар, который словенский арбитр Дамир Скомина назначил в ворота "Тоттенхэма" уже на 24-й секунде игры, серьезным образом повлиял на ход матча. Мяч, забитый Салахом, стал третьим в списке самых быстрых голов в финалах Лиги чемпионов. Рекордсменом является Паоло Мальдини, отличившийся в 2005 году в составе "Милана" на 51-й секунде матча с "Ливерпулем" (3:3, 2:3 - по пенальти), второй результат принадлежит игроку испанского "Реала" Энрике Матеосу, который в 1959 году забил мяч на 60-й секунде в игре с французским "Реймсом" (2:0).

"Судья поставил пенальти, значит пенальти был. Возможно, нужно было посмотреть, было ли нарушение, но гадать уже нечего. Конечно, на ходе игры это сильно сказалось - на второй минуте получить пенальти, после чего становится тяжело вскрывать оборону соперника, который здорово обороняется. "Ливерпуль" вел, им не было смысла далее раскрываться, бежать атаковать", - сказал в беседе с ТАСС бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и ливерпульского "Эвертона" Андрей Канчельскис.

"Ливерпуль" выглядел значительно лучше соперника в первом тайме, однако во второй половине встречи "Тоттенхэм" перехватил инициативу.

Лидеры лондонской команды - Гарри Кейн, Кристиан Эриксен, Делле Алли, Сон Хын Мин - стали лучше цепляться за мяч, более агрессивно вести борьбу. Это привело к нескольким опасным моментам у ворот "Ливерпуля", но выше всяких похвал сыграл вратарь Алиссон Беккер, который стал одним из героев финала. В конце игры вышедший на замену Ориги точным ударом в дальний нижний угол на 87-й минуте установил окончательный счет - 2:0. Бельгийский нападающий стал настоящий козырем Клоппа, ведь именно Ориги отметился четвертым результативным ударом в ответном полуфинальном матче против испанской "Барселоны", выведя свою команду в финал турнира.

Клопп прервал серию неудач

51-летний немецкий тренер "Ливерпуля" давно носит звание одного из сильнейших тренеров мира, однако в его копилке до прошедшего матча не было побед в еврокубках. Специалист имел шанс завоевать кубок Лиги чемпионов в сезоне-2012/13, когда руководил дортмундской "Боруссией", но его подопечные уступили "Баварии" со счетом 1:2. В прошлом году "Ливерпуль" дошел до финала главного европейского клубного турнира, где уступил мадридскому "Реалу" - 1:3.

Также Клопп в 2016 году вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Европы, но в решающем матче уступил испанской "Севилье" со счетом 1:3. Команда под руководством Клоппа также не смогла завоевать Кубок английской лиги в том же сезоне, проиграв "Манчестер Сити" по пенальти.