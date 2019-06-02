Долгожданный триумф Клоппа. "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" и выиграл Лигу чемпионов

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. "Ливерпуль" в финале футбольной Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" и в шестой раз в истории стал победителем главного клубного европейского турнира. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.
В составе "Ливерпуля" забитыми мячами отметились форварды Мохаммед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87). Одиннадцатиметровый удар, который словенский арбитр Дамир Скомина назначил в ворота "Тоттенхэма" уже на 24-й секунде игры, серьезным образом повлиял на ход матча. Мяч, забитый Салахом, стал третьим в списке самых быстрых голов в финалах Лиги чемпионов. Рекордсменом является Паоло Мальдини, отличившийся в 2005 году в составе "Милана" на 51-й секунде матча с "Ливерпулем" (3:3, 2:3 - по пенальти), второй результат принадлежит игроку испанского "Реала" Энрике Матеосу, который в 1959 году забил мяч на 60-й секунде в игре с французским "Реймсом" (2:0).
"Судья поставил пенальти, значит пенальти был. Возможно, нужно было посмотреть, было ли нарушение, но гадать уже нечего. Конечно, на ходе игры это сильно сказалось - на второй минуте получить пенальти, после чего становится тяжело вскрывать оборону соперника, который здорово обороняется. "Ливерпуль" вел, им не было смысла далее раскрываться, бежать атаковать", - сказал в беседе с ТАСС бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и ливерпульского "Эвертона" Андрей Канчельскис.
"Ливерпуль" выглядел значительно лучше соперника в первом тайме, однако во второй половине встречи "Тоттенхэм" перехватил инициативу.
Лидеры лондонской команды - Гарри Кейн, Кристиан Эриксен, Делле Алли, Сон Хын Мин - стали лучше цепляться за мяч, более агрессивно вести борьбу. Это привело к нескольким опасным моментам у ворот "Ливерпуля", но выше всяких похвал сыграл вратарь Алиссон Беккер, который стал одним из героев финала. В конце игры вышедший на замену Ориги точным ударом в дальний нижний угол на 87-й минуте установил окончательный счет - 2:0. Бельгийский нападающий стал настоящий козырем Клоппа, ведь именно Ориги отметился четвертым результативным ударом в ответном полуфинальном матче против испанской "Барселоны", выведя свою команду в финал турнира.
Клопп прервал серию неудач
51-летний немецкий тренер "Ливерпуля" давно носит звание одного из сильнейших тренеров мира, однако в его копилке до прошедшего матча не было побед в еврокубках. Специалист имел шанс завоевать кубок Лиги чемпионов в сезоне-2012/13, когда руководил дортмундской "Боруссией", но его подопечные уступили "Баварии" со счетом 1:2. В прошлом году "Ливерпуль" дошел до финала главного европейского клубного турнира, где уступил мадридскому "Реалу" - 1:3.
Также Клопп в 2016 году вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Европы, но в решающем матче уступил испанской "Севилье" со счетом 1:3. Команда под руководством Клоппа также не смогла завоевать Кубок английской лиги в том же сезоне, проиграв "Манчестер Сити" по пенальти.
Еще в двух финальных матчах за Кубок Германии Клопп не сумел привести "Боруссию" к победам, проиграв "Баварии" (2014) и "Вольфсбургу" (2015). Единственная победа, одержанная немецким специалистом за свою карьеру в финальном матче любого турнира, была добыта в 2012 году, когда в финале Кубка Германии дортмундская команда разгромила "Баварию" (5:2). Также Клопп дважды с "Боруссией" выигрывал Суперкубок Германии (2013, 2014).
"Без этого тренера [Клоппа] победа была бы невозможна. Мы переживали трудные времена по ходу сезона, но то, что он делает с тех пор, как пришел в клуб, невероятно. Та сплоченность, которую он создал в раздевалке, вся похвала должна достаться тренеру", - сказал после матча капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
"Лучшая ночь в жизни"
Болельщики "Ливерпуля" ждали победы в Лиге чемпионов 14 лет. В далеком 2005 году команда, ведомая Стивеном Джеррадом, устроила невероятный камбэк, отыгравшись со счета 0:3 с итальянским "Миланом" и вырвав победу в серии пенальти. После финального свистка в Мадриде тысячи фанатов ливерпульской команды вместе с игроками спели знаменитый на весь мир гимн клуба You'll never walk alone ("Ты никогда не будешь один"), после чего долго не отпускали футболистов, демонстрировавших трофей трибунам.
"Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг, за свою семью, они переживают за меня, заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни. Эта победа поможет нам совершенствоваться", - заявил Клопп после игры.
"Тоттенхэм" в последние сезоны стал серьезной силой в Английской премьер-лиге, а выход в финал Лиги чемпионов стал первым в истории лондонского клуба. "Я очень горжусь игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло, пропустили гол с пенальти, но мы боролись, хорошо играли во втором тайме. Начать со счета 0:1 было сложно, нам пришлось изменить план на игру", - сказал главный тренер команды Маурисио Почеттино.
"Я так рад тренировать "Тоттенхэм", но поздравляю "Ливерпуль". Сегодня планка была настолько высока, что наших усилий было недостаточно. Но мы хотим повторить это, испытать эти эмоции снова", - добавил он.
Бывший нападающий "Ливерпуля" украинец Андрей Воронин назвал победу команды Клоппа заслуженной. "Я изначально говорил, что если брать этот сезон Лиги чемпионов, то "Ливерпуль" абсолютно заслужил победу, хочу поздравить команду и Клоппа", - сказал он.
Матч в Мадриде венчал футбольный сезон в Европе. После небольшого отдыха футболистов ожидает интенсивная подготовка уже к новому сезону. Первый евротрофей будет разыгран в Стамбуле 14 августа матчем за Суперкубок УЕФА, когда "Ливерпуль" поспорит с лондонским "Челси", действующим победителем Лиги Европы.